עמית סגל: "טוב, אני לא אכנע לכם"

הפרשן הפוליטי מתייחס לניתוחים של אנשי השמאל את הבחירות בהונגריה, ומסביר להם למה יש להם טעות חמורה

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל , מתייחס לתוצאות הבחירות בהונגריה בסופן ויקטור אורבן הפסיד, ומגיב לכל מתנגדי נתניהו שמקווים להדחתו בבחירות הקרובות, כפי שאורבן הודח.





תחת הכותרת "טוב, אני לא אכנע לכם", כתב סגל: "אז הסיפור הוא ששיטה של מחוזות מאפשרת למפלגה עם גרעין שליטה חזק ניצחון גורף בהרבה למשל, אורבן בבחירות הקודמות קיבל עם 54 אחוז מהקולות רוב עצום של שבעים אחוז שאפשר לו לעשות שינויים בחוקה, שבגללם בקפלן אמרו שאנחנו בדרך להונגריה או פולין"



סגל ציין כי "בשיטה כזו, בישראל, הליכוד היה גורף משהו כמו שבעים מנדטים.

זה כשזה עובד לך. כשלא - אתה נשחט. וזה מה שקרה לאורבן אתמול. עם יותר מארבעים אחוז מהקולות הוא בערך על רבע מהמושבים בפרלמנט וכל שינויי החוקה שלו בסכנת ביטול".



עם זאת, סגל הדגיש כי "השיטה הישראלית לא מעניקה יציבות, אבל מעניקה ייצוגיות. לכן יכולות להיות חמש מערכות בחירות רצוף והמון מפלגות, אבל מפלגה לא נמחקת בגלל שאיבדה עשרה אחוז".

"אני אישית", כתב סגל בסיום, "בעד השיטה הישראלית לישראל. אנחנו לא מדינה שבנויה לציבור גדול שירגיש נעדר כל ייצוג. כל מדינה ומה שטוב לה".