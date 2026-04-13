נגיעה מהיסטוריה | אבדיה שוב הדהים: "הכי הרבה אי פעם"

הלילה (בין ראשון לשני) נגמרה העונה הסדירה ב-NBA עם עוד ערב גדול לישראלים. אבדיה הוביל את פורטלנד למקום השמיני, מרחק ניצחון אחד מהופעה היסטורית בפליאוף, עם ניצחון 110:122 על סקרמנטו. בן שרף עם 15 נקודות בהפסד ברוקלין.

הכוכב הישראלי קלע 25 נקודות, הוסיף עשרה אסיסיטים ושישה ריבואנדים. הוא השחקן הראשון בתולדות פורטלנד שרושם 28 משחקים בעונה עם לפחות 25 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים.



בזכות הניצחון פורטלנד סיימה עם מאזן מאזן 40:42 ו הבטיחה את המקום השמיני שמקנה לה כרטיס נוח יותר לפלייאין ומרחק ניצחון אחד בלבד מהופעה ראשונה בהיסטוריה של שחקן ישראלי בפליאוף הליגה הטובה בעולם.

בעוד יומיים הם ישחקו בפלייאין מול פיניקיס סאנס, אם ינצחו יעפילו לפליאוף מול סן אנטוניו של ויקטור וומבניאמה. אם יפסידו ישחקו מול המנצחת בין הקליפרס לגולדן סטייט, שם המנצחת תפגוש את האלופה אוקלהומה סיטי.

BEN SARAF ANKLE BREAKER OH MY GOODNESS pic.twitter.com/fssSlnc5yX — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) April 12, 2026

136:101 של ברוקלין נטס ל טורונטו. במהלך המשחק הדהים עם מהלך יפהפה שהוציא תגובה מדף אוהדים: "אלוהים הוא שבר לו את הקרסוליים".



