מבזקים
סרוגים

"בושה" | בעקבות דבריו: זעם ברשת על אברי גלעד

בעקבות דבריו אודות ההעדפות הפוליטיות שלו, צאיש התקשורת אברי גלעד נתון בשעות האחרונות למתקפה ברשת

כ"ה ניסן התשפ"ו
אברי גלעד

איש התקשורת אברי גלעד, נתון בשעות האחרונות למתרפה ברשת בעקבות דבריו לפיהם הוא מעדיף את בצלאל סמוטריץ' על פני יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן.

עיתונאי כאן חדשות ערן זינגר, כתב: "נתקלתי עכשיו בריאיון שבו אברי גלעד משפריץ מחמאות לסמוטריץ', ובה בעת קורא להחרים את יאיר גולן. בושה לכל מי שמסכים להתראיין אצלו".

חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת 'הדמוקרטים', השיבה בסרטון וכתבה: "היי אברי, אז אתה נגד חרמות, אבל את יאיר גולן והמפלגה אתה כן קורא להחרים! ובכלל, אתה מעדיף את סמוטריץ׳ שבקושי עשה צבא, והתנגד לשחרור חטופים".

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה