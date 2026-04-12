שורד השבי בתגובה לחיסול המחבל שחטף אותו: "תמסור ד"ש"

שורד השבי אליה כהן הגיב לחיסולו של המחבל שהיה אחראי לחטיפתו מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר: "תמסור ד"ש לכולם, בקרוב צה"ל יצרף את כל החברים שלך"

שורד השבי אליה כהן הגיב הערב (ראשון) לחיסולו של עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה של חמאס שהיה אחראי לחטיפתו מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר.

"בקול תרועה וקול ששון, אני מכריז על חיסול של עכברוש מערות שהיה אחראי לחטיפה שלי" כתב כהן בסטורי שפרסם באינסטגרם, בו הציג את תמונתו של המחבל. "תמסור ד"ש לכולם, בקרוב צה"ל יצרף את כל החברים שלך".

עלי סאמי מוחמד שקרה צילום: דובר צה

כאמור, בצה"ל אישרו הערב כי כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום יחד עם שב"כ, חיסלו אתמול חוליית מחבלים חמושים מחמאס שהתקרבו לקו הצהוב ותכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי. לאחר חקר מודיעיני, נמצא כי שקרה היה אחד המחוסלים, שנתיים וחצי אחרי שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי.

בתקיפה חוסלו גם מחמד מבחוח, מפקד פלוגה מרחבית בגדוד אלבריג' בחמאס, ומחמד פואד גאסר סייד - אשר שניהם לקחו חלק בהחזקתו של אבינתן אור בשבי. בצה"ל פרסמו גם תמונה של סייד, ששימש כמפקד מחלקה בחמאס, כשהוא מתועד מחזיק את אבינתן אור בשבי בתוך מנהרת חמאס.