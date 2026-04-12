סגירת מעגל נוספת: חוסלו 3 מחבלי חמאס האחראים להחזקת החטופים

סגירת מעגל נוספת: כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום יחד עם שב"כ, חיסלו אתמול (שבת) חוליית מחבלים חמושים מחמאס שהתקרבו לקו הצהוב ותכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי. כעת, לאחר חקר מודיעיני, דובר צה"ל אישר כי 3 המחבלים שחוסלו היו מעורבים בחטיפת והחזקת החטופים במהלך המלחמה בעזה.

לפי הודעת צה"ל, "לאחר חקר מודיעיני ניתן לקבוע כי בתקיפה חוסל עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים".

עלי סאמי מוחמד שקרה צילום: דובר צה

עוד נאמר כי בתקיפה זו חוסלו גם מחמד מבחוח, מפקד פלוגה מרחבית בגדוד אלבריג' בחמאס, ומחמד פואד גאסר סייד - שניהם לקחו חלק בהחזקתו של אבינתן אור בשבי חמאס". בצה"ל פרסמו גם תמונה של סייד, ששימש כמפקד מחלקה בחמאס, כשהוא מתועד מחזיק את אבינתן אור בשבי בתוך מנהרת חמאס.

המחבל שחוסל יחד עם אבינתן אור בשבי צילום: דובר צה

לצד זאת, בתקיפה חוסלו מחבלי נוח'בה נוספים בחמאס, בהם מחבלים שפעלו לשיגור רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.



