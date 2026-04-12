צה"ל חיסל את המחבל שהרג את טובאל ליפשיץ הי"ד

סגירת המעגל של גדוד 13: יומיים אחרי הקרב בו נפל סמ"ר טובאל ליפשיץ הי"ד, חזרו הלוחמים למקום הקרב וחיסלו את המחבל שהרג את חברם. צפו במג"ד מספר על ההיתקלות

הלחימה בלבנון נמשכת. לוחמי גדוד 13 בפיקוד צוות הקרב של חטיבה 7, פשטו בשנית על תשתית של חיזבאללה בדרום לבנון, בה נפל בהיתקלות לוחם גולני, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל, ב-7 באפריל 2026.

מג"ד 13 סא"ל מ' על חיסול המחבל (דובר צה"ל)

בתוך המבנים, זיהו הכוחות מחבל חמוש בנשק מסוג קלאצ'ניקוב ומספר מחסניות שהיו ברשותו, כשהוא מסתתר מתחת להריסות באחד מחדרי המבנה. הכוחות חתרו למגע וחיסלו את המחבל בירי מטווח קרוב.

כמו כן, הכוחות איתרו במבנה את גופתו של המחבל שחוסל בהיתקלות הראשונה יומיים לפני.

לפי תחקיר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, הם שארבו לכוחות וביצעו את המארב בו נפל סמ"ר טובאל ליפשיץ הי"ד ונפצעו עוד 5 לוחמים.