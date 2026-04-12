עמית סגל: הסבר מפתיע לאיום החדש של טראמפ

הפרשן הפוליטי עמית סגל מנתח את המהלכים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מול טהרן, ומסביר למה למרות הדיבורים על "טריקת דלתות", מדובר בחלק בלתי נפרד מהמשא ומתן.

לדברי סגל, טראמפ מבין היטב שהסיכוי שהאיראנים יוותרו מרצונם על פרויקט הגרעין הוא "בערך אפס", במיוחד לאור הניסיון ההיסטורי לפיו האיראנים מעולם לא הפסידו במשא ומתן.

סגל חושף כי ברקע המהלכים עומדת אזהרה של יו"ר בית הנבחרים, מייק ג'ונסון. בשיחות סגורות הבהיר ג'ונסון לאנשי טראמפ כי ה"בייס" הרפובליקני לא יקבל שום מבצע צבאי קרקעי, אפילו אם יהיה מוגבל ונקודתי ביותר.

לפי הניתוח של סגל, טראמפ ניצב כעת בפני שתי אפשרויות אסטרטגיות: הכשרת הקרקע לפעולה - ניהול משא ומתן כדי להוכיח לבייס ש"אין ברירה" וסלילת הדרך לתקיפה ממוקדת וקצרה.

השני הוא מסלול הוויתור - הבנה שפעולה צבאית אינה אפשרית פוליטית, וניסיון להשיג הישג כלשהו סביב שולחן הדיונים.

האם אנחנו בדרך להסכם היסטורי או לעימות בלתי נמנע? התשובות עשויות להתברר כבר בשבוע הקרוב עם פקיעת האולטימטום.