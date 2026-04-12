אוגדת עזה: הודעה חשובה לתושבי שדרות ועוטף עזה

תושבי צפון עוטף עזה והעיר שדרות עשויים לשמוע בשעות הקרובות קולות נפץ עזים וירי ארטילרי. כך עולה מהודעה שפרסם הערב (ראשון) מרכז העורף של אוגדת עזה.

על פי הדיווח, רעשי הפיצוצים הם תוצר של פעילות התקפית מתוכננת של כוחות הביטחון במרחב רצועת עזה. הקולות צפויים להישמע היטב בעיר שדרות וביישובי המועצות האזוריות שער הנגב וחוף אשקלון.

באוגדת עזה ביקשו להדגיש בפני התושבים כי אין אירוע ביטחוני חריג בגזרת העוטף עצמה, וכי הרעשים הם חלק בלתי נפרד מפעילות צה"ל בתוך הרצועה. "נדגיש כי רעשים אלו הינם חלק מפעילות של כוחותינו במרחב רצועת עזה", נמסר בהודעת ההסברה.

מערכת הביטחון ממשיכה לפעול בגזרות השונות, והתושבים מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ככל שיידרש.