ממשיך לעשות בושות: חבר הקואליציה בציוץ נוסף נגד טראמפ

ח"כ צביקה פוגל המשיך בביקורת שלו על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כשצייץ ברשת: "דונלד, אם אתה צריך לירות, תירה. אל תצפצף" עם אימוג'י של ברווז

ממשיך לעשות בושות: ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית פרסם הערב (ראשון) ציוץ נוסף נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, זאת בעקבות הפסקת האש באיראן.

בפוסט שנתן ברשת X, פוגל - המכהן גם כיו"ר הוועדה לביטחון לאומי - כתב באנגלית: "Donald, if you have to shoot, shoot. Don’t quack" - "דונלד, אם אתה צריך לירות, תירה. אל תצפצף". את הציוץ סיים עם אימוג'י של ברווז, ככל הנראה ברמיזה לדמות המצוירת דונלד דאק, וכן לציוץ הקודם שלו לטראמפ בנושא.

כזכור, בשבוע שעבר, אחרי ההודעה על הפסקת האש, פוגל כתב ברשת X לטראמפ: "דונלד, יצאת ברווז!". בהמשך הספיק למחוק את הפוסט.