התייחסות ראשונה בישראל לפיצוץ עם איראן

בישראל התייחסו הבוקר לפיצוץ השיחות בין ארה"ב לאיראן: "הוכיחה את התאום המלא בין המדינות" (ארה"ב וישראל)

השר מיקי זוהר הגיב היום (ראשון) לפיצוץ המגעים בשיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, וטען כי זו ההוכחה לתיאום המלא בין ארה"ב לישראל.

בדבריו הוא אמר: "‏ההתעקשות האמריקאית למנוע מאיראן נשק גרעיני מוכיחה את התאום המלא בין המדינות. ‏עשרות שנים של נחישות מצד ראש הממשלה, אין ספור פעולות מונעות ומתקפה אדירה של ישראל וארה״ב ב״עם כלביא״ וב״שאגת הארי״ בעזרת השם יביאו את ההישג הכי חשוב שידענו - מניעת נשק גרעיני שאיים להשמיד את ישראל".

נזכיר כי סבב השיחות בין ארצות הברית לאיראן, שנערך תחת אבטחה כבדה באיסלאמאבאד בירת פקיסטן, הסתיים במבוי סתום.

המשלחת האמריקנית, בראשות סגן הנשיא ג'יי די ואנס, עשתה את דרכה חזרה לוושינגטון ללא פריצת דרך.





עם סיום השיחות, מסר ואנס הצהרה ובה הבהיר: "במשך 21 שעות קיימנו דיונים מהותיים עם האיראנים. אלו החדשות הטובות, החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם". ואנס הדגיש כי הכישלון פוגע בעיקר בטהרן והוסיף בנימה מאיימת: "אני חושב שאלו חדשות רעות לאיראן הרבה יותר מאשר חדשות רעות לארצות הברית. אנחנו חוזרים הביתה".