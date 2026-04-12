מזעזע: הסוד שניהלה התיכוניסטית באינסטגרם במשך שנתיים

במשך שנתיים היא התחזתה לדוגמן מצליח, פיתתה נערות תחת זהות גברית בדויה וסחטה אותן באיומים.

היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף חשפה פרשייה מורכבת של התחזות ופגיעה ברשת, שבמרכזה קטינה החשודה כי ניהלה זהות בדויה לאורך תקופה של למעלה משנתיים. עם סיום החקירה הסמויה, הוגש נגד הנערה כתב אישום חמור.

ממצאי החקירה מעלים כי החשודה השתמשה בתחבולות כדי לגרום לאדם אחר לחתום על מסמכים הקשורים לעולם הדוגמנות. לאחר מכן, עשתה שימוש בתמונותיו כדי להקים פרופיל אינסטגרם פיקטיבי, בו הציגה את עצמה כדמות גברית.

התחזות, הטרדה וסחיטה

על פי כתב האישום, באמצעות הפרופיל המזוייף יצרה הקטינה קשרים עם קטינות נוספות ברחבי הרשת. במהלך הקשרים הללו, ביצעה הנערה על פי החשד שורה של עבירות חמורות כלפי אותן קטינות, הכוללות הטרדה וסחיטה באיומים.

כתב האישום המוגש נגדה מייחס לה עבירות של התחזות לאחר במטרה להונות, הטרדה, סחיטה באיומים ועבירות נוספות שבוצעו לאורך זמן תחת המעטפת הדיגיטלית הבדויה.

ממשטרת ישראל נמסר כי היא רואה בחומרה רבה ניצול של מרחבי הרשת לצורך פגיעה באחרים. במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור, חשיפה ומיצוי הדין עם כל מי שעושה שימוש בזהות בדויה לביצוע עבירות פליליות, גם כאשר מדובר בנאשמים שהם קטינים.