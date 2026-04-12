בנט מאיים בתביעה: "זה קרה אחרי השבעה באוקטובר"

מפלגת "בנט 2026" הודיעה היום (ראשון) על שיגור מכתב התראה לפני תביעת לשון הרע נגד מפלגת הליכוד ונגד פלטפורמת "מלוכדים ניוז". העילה לצעד המשפטי היא פרסומים המייחסים לקרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר והתחבורה לשעבר ומועמדת המפלגה, קשר לארגון "אחים לנשק" ולמעורבות בקריאות לסרבנות.

במכתב ההתראה דורשת המפלגה פיצוי בסך כ-167 אלף ש"ח, מחיקה מיידית של הפרסומים המדוברים והתנצלות פומבית. במפלגתו של נפתלי בנט מבהירים כי טרנר מעולם לא הייתה חברה ב"אחים לנשק" ולא הייתה מעורבת בשום צורה בקריאות לאי-התייצבות או לסרבנות לשירות מילואים.

"פעילות בסיוע אזרחי בלבד"

לפי הודעת המפלגה, פעילותה הציבורית של טרנר מאז פרוץ המלחמה התמקדה בסיוע אזרחי. הם מסבירים כי לאחר אירועי השבעה באוקטובר, הצטרפה טרנר לחמ"ל האזרחי כדי לתת מענה לאזרחים וחיילים. רק בינואר 2024, כך נמסר, הצטרפה לעמותת "אחים ואחיות לישראל" במסגרת חמ"ל שעסק בסיוע ובשיקום.

במפלגה תקפו את הניסיון לקשור בין הפעילות ההתנדבותית לבין עמדות פוליטיות שנויות במחלוקת: "החמ"ל עסק בעבודת קודש ולא עסק בפוליטיקה בשום שלב. הניסיון לצבוע פעילות של סיוע למילואימניקים ולתושבי העוטף כפעילות פוליטית הוא עיוות של המציאות".

קו תקיף נגד הליכוד

במפלגת בנט בחרו להגיב בקו נוקשה נגד מפלגת השלטון: "לא נאפשר לליכוד להפיץ רעל שקרי נגד אנשי עשייה. ננצח את המכונה הזו ונתקן את ישראל".

הודעת הדוברות חזרה והדגישה פעם נוספת כי טרנר לא הייתה חברה בארגון "אחים לנשק" ולא קראה לסרבנות. צעד זה מסמן את תחילתו של מאבק משפטי, כאשר בנט מבקש להבהיר כי מפלגתו לא תעבור לסדר היום על הכפשות המופצות ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת המזוהים עם הליכוד.