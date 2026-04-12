השותפה של בנט לשעבר במתקפה נגדו: "איך הדרדרת ככה?"

מתקפה קשה על נפתלי בנט, בעקבות הודעתו על הצטרפותן של שתי נשים למפלגתו: "הפכת לקפלניסט"

הסערה הפוליטית סביב חזרתו של נפתלי בנט לזירה הציבורית והצטרפותה של מנכ"לית משרד התחבורה לשעבר, קרן טרנר, לשורותיו, מעוררת תגובות חריפות בימין. השרה עידית סילמן פרסמה פוסט נוקב במוצאי השבת, שבו תקפה את מי שהיה שותפה הפוליטי בעבר.

"שבוע טוב נפתלי", פתחה סילמן את דבריה והזכירה את עברו של בנט במחנה הלאומי. "היית מנהיג הציונות הדתית ומנכ״ל מועצת יש״ע, וכעת הפכת לקפלניסט פעיל של אחים לנשק, הסרבנים ושונאי היהדות".

לדברי סילמן, המהלכים האחרונים של בנט, ובהם שיבוץ דמויות המזוהות עם גורמים ליברליים או פקידותיים בכירים, הם שלב מקדים לחיבור פוליטי שנוי במחלוקת. "זה כמובן בילד אפ לשותפות עם הרשימה הערבית המשותפת", טענה השרה.

בסיום דבריה הטיחה סילמן בבנט ביקורת אישית קשה על השינוי שעבר לאורך השנים: "איך התדרדרת כך? כי כשאין ערכים, אין בלמים".