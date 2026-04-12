פרשת ההברחות לעזה: קצינים נאשמים בסיוע לחמאס תמורת שוחד

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) לבית הדין הצבאי נגד רס"ן (מיל') ע.א, ששימש כקצין לוגיסטיקה באוגדת עזה, בגין סדרת עבירות של עזרה לאויב, לקיחת שוחד וניסיון גניבה. לפי כתב האישום, הקצין פעל בצוותא עם סא"ל בשירות קבע ועם אזרח ישראלי כדי להבריח סחורות אסורות לתוך רצועת עזה בזמן המלחמה, תוך ניצול תפקידם הרגיש .



ברקע הדברים, הפרקליטה הצבאית הראשית החליטה שלא לאמץ את עמדת פרקליט המדינה המחמירה, והגישה אישומים שיגבילו את העונש המרבי לעשר שנות מאסר בלבד, צעד שעורר ביקורת על שחיקת ההרתעה מול עבירות ביטחוניות חמורות בתוך הצבא.

ההברחות התבצעו תוך ניצול שיטת הסיוע ההומניטרי "חיבוק דרך בורמה", שבמסגרתה הועברו משאיות פלסטיניות לתוך הרצועה . הנאשמים ניצלו משאיות שנתקעו על ציר בורמה, ובאמצעות מידע מסווג שסיפק הסא"ל מהערכות מצב של מפקד האוגדה, תזמנו את הסלקת הסחורה לרגעים בהם פריסת המצלמות והכוחות הייתה חסרה .



2 קציני צה"ל ואזרח יואשמו בפרשיית ההברחות לעזה



המידע כלל פירוט מדויק על "שטחים מתים" במערכי התצפית של צה"ל, מה שאפשר להכניס לרצועה מאות אלפי חפיסות סיגריות ומכשירי טלפון סלולריים מבלי שהסחורה תיבדק.

חשיבות ההברחות עבור חמאס הייתה קריטית, שכן הארגון השתלט על מוצרי הטבק והסיגריות כדי למכור אותם לתושבי הרצועה במחירים מופקעים, מה שהכניס לקופתו מאות מיליוני שקלים וסייע לו לשלם משכורות לפעיליו ולשמר את אחיזתו השלטונית . תמורת הסיוע המבצעי להברחות, גרפו הקצינים לכיסם רווחים אדירים; בסך הכל הרוויחו הנאשמים כ-850,000 ש"ח לאחר קיזוז הוצאות, כאשר חלקו של הסא"ל בשוחד עמד על 132,000 ש"ח במזומן .



בנוסף, מואשם הרס"ן כי ניסה לגנוב ברזל מאזור רפיח וניסה להשתמש במשאיות צבאיות כדי להבריחו לישראל לצורך רווח אישי, תוך מתן דיווח כוזב למשטרה הצבאית.