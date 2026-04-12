"חוזרים לארץ - ואני מתחתן": מתמודד "המירוץ למיליון" בהצהרה מפתיעה

הגעגועים לבית עושים את שלהם: בהצצה לפרק הערב של "המירוץ למיליון" בקשת 12, אלמוג מפתיע בהצהרה על חתונה ועתיד משפחתי

המירוץ למיליון ממשיך לספק רגעים חזקים, אבל בהצצה לפרק שישודר הערב נראה שהלחץ והמרחק מהבית מוציאים מהמתמודדים גם צדדים מפתיעים במיוחד. במהלך שיחה בין אלמוג לטום, השניים דיברו על הגעגועים למשפחה - והלב פשוט נפתח.

צפו בשיחה המרגשת של טום ואלמוג

באדיבות קשת 12

"כל יום פה הלב מתפוצץ"

טום שיתף עד כמה הוא מתגעגע לאמא שלו, ואלמוג לא נשאר אדיש: "המירוץ הזה מפלח לנו את הנשמה ואת הלב", אמר בכנות, והוסיף: "כל יום פה הלב מתפוצץ".

ההחלטה שהפתיעה את טום

במהלך השיחה, אלמוג זרק אמירה שלא השאירה מקום לספק: "חוזרים לארץ, לא רוצה להצהיר הצהרות, אבל חתונה עם הבת זוג אחי, בעזרת השם. די, מספיק".

כשטום שאל אם הוא באמת מרגיש מוכן, אלמוג ענה בלי להתבלבל: "כן, בא לי. עוד שנה-שנתיים כבר ילד… משפחה זה החלום שלי".

טום ואלמוג צילום: משה נחמוביץ

חלום של שנים

לדבריו של אלמוג, לא מדובר בהחלטה רגעית שנולדה מתוך הלחץ, אלא בחלום שמלווה אותו כבר שנים: "כבר בגיל 10-11, כששאלו מה החלום, כולם אמרו מסי, רונלדו… ואני תמיד אמרתי - משפחה. אישה, ילדים, בית".

עכשיו נשאר לראות: האם הגעגוע יהפוך לדלק שיקדם אותם - או לרגע שיטלטל את הדרך לניצחון.