ח"כ מהליכוד בנימוק חריג: "זה הזמן" להעניק חנינה לנתניהו

‏ח"כ מהליכוד פנה לנשיא הרצוג, וטען כי "זה הזמן להעניק חנינה לנתניהו. עוד הוא הוסיף: "הנשיא טראמפ מפעיל עליו לחץ - ובצדק"

‏סגן ראש מח"ש לשעבר, ח"כ משה סעדה, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' וטען כי עכשיו זה הזמן המתאים ביותר להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו.

בדבריו טען סעדה: "הנשיא הרצוג התנהג כמו פקיד בעניין חנינת ראש הממשלה. החנינה הוגשה בחודש נובמבר, יכל לתת אותה בחודש דצמבר ועכשיו טוען שהוא צריך השלמה. זה לפתחו. הוא צריך לקבל החלטה עכשיו - והנשיא טראמפ מפעיל עליו לחץ - ובצדק.

צריך רה"מ קשוב ופנוי. זה הזמן של הנשיא הרצוג לפני יום הזיכרון ויום העצמאות להעניק חנינה לרה"מ נתניהו ולהסיר את הנושא מסדר היום".