היערכות שיא בצה"ל: כוננות לחזרה מיידית למלחמה עם איראן

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה לצה"ל לעבור למתכונת כוננות מוגברת, ולהיערך לאפשרות של חזרה לעימות צבאי מול איראן בטווח זמן קצר.





על פי הדיווח בווינט, ההוראה של הרמטכ"ל הועברה בעקבות קריסת שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.