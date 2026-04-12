היערכות שיא בצה"ל: כוננות לחזרה מיידית למלחמה עם איראן

על פי הדיווח בווינט, ההוראה של הרמטכ"ל הועברה בעקבות קריסת שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.
לפי גורמים צבאיים, צה"ל נכנס לנוהל קרב סדור, בדומה למתכונת שהופעלה ערב מבצעים קודמים, "עם כלביא" ו"שאגת הארי", תוך האצת כלל תהליכי התכנון והביצוע. במסגרת זו ניתנה הנחיה לשמר כשירות גבוהה בכלל המערכים, לצד קיצור זמני התגובה והשלמת פערים מבצעיים. במישור ההגנתי, בצה"ל מחזקים את פריסת מערכות ההגנה האווירית ונערכים לתרחישי הסלמה רב-זירתיים, לרבות אפשרות לירי מכמה חזיתות במקביל. ההיערכות כוללת גם התאמות בעורף והגברת דריכות בכלל הגזרות. נזכיר כי בתום סבב השיחות השלישי עם איראן, סגן נשיא ארצות הברית ואנס מסר הלילה (בין שבת לראשון) הצהרה לתקשורת שבה אמר כי השיחות לא הובילו להסכם - ושהמשלחת חוזרת לוושינגטון. "במשך 21 שעות קיימנו כמה דיונים מהותיים עם האיראנים. אלו החדשות הטובות", אמר ואנס. "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלו חדשות רעות לאיראן הרבה יותר מאשר חדשות רעות לארצות הברית של אמריקה. אז אנחנו חוזרים מבלי שהגענו להסכם".
