הרב אברהם סתיו מסכם שבוע סוער: "אתם לא בצד שלי"

הרב אברהם סתיו פרסם פוסט שבו הוא מתייחס למתקפות ולתגובות שספג בימים האחרונים ברשת. הרב סתיו ביקש להעביר מסר ברור לכל מי שביקש להגן עליו או לתקוף את מבקריו תוך שימוש בשפה אלימה ופוגענית.

"לאורך הימים האחרונים קראתי תגובות רבות נגדי וגם לא מעט כאלו שהגיבו בעדי", פתח הרב סתיו את דבריו. "ואני מבקש להבהיר בצורה חד משמעית: מי שעושה שימוש במילים גסות ואלימות, גם אם זה מול אנשים שפגעו בי בדרכים שונות, הוא לא בצד שלי".

"גם אם זה עובד לטובתי"

הרב סתיו הדגיש כי הסגנון הבוטני שפשט בשיח הציבורי מנוגד לחלוטין לערכיו, גם כאשר הוא מופנה כלפי אלו שפגעו בו. "מי שמכנה שמות, מי שלועג, מי שמשטיח ומזלזל, פועל באופן מהותי נגד כל מה שאני מאמין בו", הבהיר. "גם אם במקרה זה עובד כרגע לכאורה לטובתי".

לדבריו, דווקא אלו שבחרו לבקר אותו בצורה מכובדת ועניינית הם אלו שאיתם הוא מזדהה. "מי שביקרו אותי באופן ענייני, לעומת זאת, הם לחלוטין בצד שלי. ואני מודה להם על כך מאד. לכולנו יש מה ללמוד ובמה להשתפר".

את דבריו חתם הרב סתיו בנימה של פיוס ולמידה אישית מהאירועים האחרונים: "תודה גדולה לכולכם. למדתי הרבה השבוע".