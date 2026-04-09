הרב אברהם סתיו מזועזע: "מעולם לא כינו אותי ככה"

אחרי שהותקף בשידור חי וכונה "שקרן" על ידי המגיש איתמר פליישמן, הרב אברהם סתיו מגיב בחריפות ומסביר מה באמת קרה מאחורי הקלעים של ביטול הראיון בערוץ 14

הרב אברהם סתיו פרסם היום (חמישי) פוסט נוקב בעקבות ראיון סוער שקיים בתחנת הרדיו "גלי ישראל" עם המגישים איתמר פליישמן וגיא בוסי. במהלך הראיון, הוטחו ברב האשמות קשות ואף כונה "שקרן" על ידי פליישמן, זאת על רקע פרסום של הרב בנוגע לביטול השתתפותו בתכנית "הפטריוטים".

"פעמים רבות התראיינתי בתקשורת ומעולם לא יצא לי שכינו אותי 'שקרן'. ולא פעם אחת אלא כמה, ובמשנה תוקף וחמת זעם", כתב הרב סתיו בפתח דבריו. לדבריו, הראיון החל ברגל שמאל כאשר המגישים ניסו לדחוק אותו להתבטא בנושא שדה תימן, למרות שהוזמן לדבר על נושא אחר. הרב סתיו סירב להתייחס לסוגיה שלא למד בעיון, מה שגרר מתקפה מצד המגישים.

האמת מאחורי הביטול בערוץ 14

שיאו של העימות הגיע כאשר פליישמן האשים את הרב סתיו בשקר, בטענה שהוא כתב שערוץ 14 ביטלו את הזמנתו, בעוד שפליישמן הציע לו רק לדחות את הראיון ליום המחרת. הרב סתיו בחר לחשוף את ההתכתבויות מאחורי הקלעים כדי להוכיח את גרסתו.

"מה שפליישמן לא יודע זה שבמקביל להתכתבות איתו התכתבתי ישירות עם ההפקה", הסביר הרב סתיו. "משם נמסר לי, אחרי ההתכתבות עם פליישמן, ש'כרגע לא רוצים את הראיון' ו'אם תהיה עוד אופציה נדבר בפעם אחרת'. כך שדייקתי לגמרי כשכתבתי ש'עודכנתי שהראיון לא יתקיים'". הרב סתיו תיאר את התנהלות המגיש כמזעזעת: "מגיש רדיו מעלה אדם להתראיין אצלו, ובלי לתת לו להגיב ולהסביר – מכנה אותו שקרן".

"חובה להיאבק על הכבוד ההדדי"

בסיום דבריו, קישר הרב סתיו את האירוע לימי ספירת העומר וללקח ההיסטורי של תלמידי רבי עקיבא. הוא הדגיש כי הדרישה לנהוג כבוד באדם אחר, גם כשיש מחלוקת קשה, היא ערך יהודי בסיסי שאינו שייך למחנה פוליטי כזה או אחר.

"עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא מתו בדיוק על רגעים כאלו", כתב הרב. "הדרישה לנהוג כבוד בכל אדם היא לא משהו שהמציאו כמה יפי נפש שמאלנים. אנחנו חייבים להיאבק עליה ולדרוש אותה מפאנליסטים ומשדרני רדיו. רק במקום שבו תוכל להתקיים מחלוקת, יום יבוא ויינתן שלום".