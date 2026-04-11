השירות המטאורולוגי: עדכון מדאיג לשבוע הקרוב

השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע ההפכפך שחלף, ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות בשבוע הקרוב

לאחר תקופה ארוכה של מזג אוויר נוח יחסית, השירות המטאורולוגי מפרסם תחזית מדאיגה המצביעה על שינוי קיצוני בטמפרטורות כבר בימים הקרובים.

בשירות מציינים כי אנו נפרדים מהקרירות שליוותה אותנו בשבועות האחרונים: "שבוע עם תהפוכות במזג האוויר לפנינו. לאחר תקופה ארוכה יחסית שהתאפיינה בטמפרטורות נמוכות מהממוצע (מאמצע מרץ), הימים הקרובים צפוי מהפך כאשר הטמפרטורות יעלו ויהיו גבוהות משמעותית מהממוצע".

השרב הגדול בדרך: 42 מעלות בעמקים

על פי התחזית, המגמה החמה לא תהיה אירוע חולף בלבד. "המחצית השניה של חודש אפריל צפויה להתאפיין בטמפרטורות גבוהות מהממוצעים לתקופה זו ועל פי המודלים ארוכי הטווח המעודכנים, כך יהיה גם בחודש מאי", מזהירים החזאים.

השיא צפוי להגיע באמצע השבוע, כאשר החום יהפוך לשרב כבד ברוב חלקי הארץ. "בימים הקרובים הטמפרטורות ילכו ויעלו וביום ד׳ כבר יתפתחו תנאי שרב עם טמפרטורות של 40 מעלות בבקעת הירדן והערבה", נמסר מהשירות. המגמה תחריף למחרת: "ביום ה׳ הטמפרטורות ימשיכו לטפס ויגיעו ל-38-40 מעלות בצפון הנגב, בשפלה ובשרון ול-42 בעמקים המזרחיים".

הסיום: שבירה וחשש משיטפונות

כפי שקורה לא פעם באירועי שרב אביביים, הסיום עלול להיות רטוב ומסוכן. בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי לקראת סוף השבוע צפוי שינוי נוסף במגמה. "ביום ו׳ ישבר השרב וכרגע נראה שאת דרום הארץ ומזרחה יפקוד אירוע גשם ושיטפונות", נכתב בהודעה, אם כי החזאים מסייגים ומוסיפים כי "הטווח עדיין רחוק ונמשיך לעדכן בנושא".

הציבור נקרא לעקוב אחר העדכונים, להיערך לעומסי חום כבדים באמצע השבוע ולהימנע מטיולים באזורי נחלים בדרום ובמזרח לקראת יום שישי מחשש לשיטפונות בזק.