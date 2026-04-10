התראה מטאורולוגית בישראל: "בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי מפרסם הבוקר אזהרה כתומה על הגבלות ראות עקב ערפל בעמק יזרעאל ב-10/4 מהשעה 6:00 בבוקר עד השעה 10:00 בבוקר. על פי ההתראה, תיתכן הגבלת ראות לכדי 500 מטר ולפרקים עד 250 מטר עקב ערפל.
למה ניתן לצפות
- חשש מתנאי נהיגה קשים וחשש מוגבר לתאונות דרכים.
- חשש מעיכובים ממושכים בזמני ההמראות והנחיתות בשדות התעופה.
- חשש כי נתיבי טיסת כלי תעופה קלים יסגרו.
- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
כיצד מומלץ להתנהג
- יש להתאים את מהירות הנסיעה בדרך לתנאי הראות.
- יש לשמור על מרחק מוגדל מכלי הרכב לפנים.
- יש להדליק אורות ערפל ברכב ולהימנע מעצירות פתאום או בשולי הדרך.
- על כלי שייט לעשות שימוש באמצעי העזר המתאימים (מכ"מ, צופר וכו').
תגובות