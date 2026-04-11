בתום הערכת מצב: פיקוד העורף משנה את ההנחיות

בתום הערכת מצב ועל רקע אירועי השבת האחרונה, פיקוד העורף הודיע על שינוי במדיניות ההתגוננות. כל הפרטים

בעקבות הערכת מצב שוטפת בצה"ל, הוחלט הערב (שבת) על עדכון מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. המדיניות החדשה נכנסה לתוקף בשעה 20:00 ותישאר בתוקף לפחות עד יום שני, 13 באפריל, בשעה 18:00, בכפוף להתפתחויות הביטחוניות.

השינוי המשמעותי ביותר נרשם באזור המפרץ, שעובר ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית. המשמעות היא שניתן לקיים פעילות חינוכית בכל מקום שבו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, הותרו התקהלויות של עד 100 אנשים בשטח פתוח ועד 400 אנשים בתוך מבנה.

הגבלות בקו העימות ובגליל העליון

מנגד, ביישובי קו העימות המדיניות נותרת מחמירה. באזורים אלו תתקיים פעילות מצומצמת בלבד, שמשמעותה איסור גורף על קיום פעילות חינוכית. מבחינת התקהלויות, ניתן לקיים אירועים של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים במבנה סגור.

באזור הגליל העליון הוחלט כי ניתן לקיים פעילות חינוכית, אך ורק בתוך מרחב מוגן תקני. בפיקוד העורף מציינים כי ישנם יישובים מסוימים המוחרגים מהנחיות אלו, ופירוט לגביהם מופיע במסמכים הרשמיים המלאים.

דריכות לקראת המשך השבוע

בצה"ל מדגישים כי הם ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות וכי מדיניות ההתגוננות נבחנת בכל עת בהתאם להערכת המצב. בשאר אזורי הארץ, הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי נכון לשעה זו. בפיקוד העורף קוראים לציבור להמשיך ולהישמע להוראות המצילות חיים.