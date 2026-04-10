לראשונה מתחילת המלחמה: הצעד הדרמטי של פיקוד העורף

לראשונה מאז תחילת המלחמה: המהלך המפתיע של פיקוד העורף שהעניק לתושבי אשדוד דקות יקרות של שקט

התרעה מקדימה הופעלה הלילה (שישי) בפעם הראשונה בעקבות ירי שבוצע מלבנון לעבר אשדוד. מדובר ביישום ראשון של הנחיית פיקוד העורף מהשבוע שעבר, לפיה תינתן התרעה מקדימה גם בירי מגבול הצפון במקרים בהם הדבר מתאפשר מבחינה מבצעית.

במסגרת ההפעלה, תושבי אשדוד קיבלו התרעה מוקדמת כ-2.5 דקות לפני הפעלת האזעקה הרגילה. מאחר שהאזעקה באזור אשדוד מופעלת כ-45 שניות לפני פגיעת הטיל, עמדו לרשות התושבים בסך הכל כ-3.25 דקות מרגע ההתרעה ועד לנפילה.

המדיניות החדשה של פיקוד העורף נועדה להעניק לאזרחים זמן ממושך יותר להגיע למרחבים המוגנים, מעבר לזמן ההתגוננות התקני שנגזר מהמרחק הגיאוגרפי של היישוב ממקור הירי.