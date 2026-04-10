פעולות החייאה בנער שטבע בנתניה, חיפושים אחר אחיו שנעדר

נער כבן 21 טבע היום (שישי) בים סמוך לחוף קרית צאנז בנתניה, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה - כשמצבו הוגדר אנוש.

במקביל דווח כי יחידת הצוללים של זק"א הוקפצה לסיוע באיתור אחיו של הנער, שעדיין נעדר.

מנכ"ל הצלה־שרון מוישי רייכמן והחובשים ניתאי אזוט ויהודה לוינשטיין סיפרו: "הגענו במהירות אל קו החוף בעזרת אמבולנס וטרקטורון 4×4 של מד"א. מצאנו את הצעיר שוכב מחוסר הכרה בסמוך לקו המים לאחר שככה"נ טבע. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור שברשותנו ופינינו אותו לביה"ח לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייאה".

"בנוסף, התקבל דיווח על נעדר נוסף ומתבצעות סריקות לאתרו" הוסיפו. "כוחות מתוגברים ערוכים במקום על מנת להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

יש לציין כי החוף הנפרד בנתניה סגור כעת, זאת בעקבות קריסת מצוק במקום שהוביל לחסימת המדרגות המובילות לחוף. כתוצאה, לא ברור בשלב זה כיצד שני האחים הגיעו למקום.