טרגדיה קשה בצפון: איש מילואים קפץ להציל את בנו וטבע למוות

אסון כבד בצפון: איש מילואים פעיל, שזכה למספר ימי הפוגה מהשירות הצבאי הממושך, טבע למוות היום (ג') בנהר הירדן במהלך טיול משפחתי, לאחר שקפץ למים כדי להציל את בנו מטביעה.

האירוע הטראגי התרחש בשעות הצהריים באזור גשר אריק. על פי הדיווחים הראשוניים, בנו בן ה-10 של האב נסחף בזרם החזק של הנהר. האב, שלא היסס לרגע, זינק למים במטרה לחלץ את בנו. בעוד שהילד הצליח להינצל ולצאת מהמים בשלום, האב נסחף בזרם הקטלני ונעלם מעיני בני משפחתו.

למקום הוזעקו כוחות הצלה גדולים, יחידות חילוץ וצוללנים, שהחלו בסריקות נרחבות לאורך תוואי הנהר. לאחר זמן מה, אותר האב כשהוא מחוסר הכרה במרחק של מאות מטרים מנקודת ההיסחפות.

צוותי הרפואה שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו בשטח.