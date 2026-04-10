המשגר הוחבא בתוך בית ספר: כך נורו הרקטות לצפון | צפו בתיעוד

תיעוד חדש של צה"ל מציג כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר ישראל מתוך מתחם בית ספר בדרום לבנון: "מדובר בהפרה של הדין הבינלאומי"

המלחמה בלבנון: בצה"ל פרסמו היום (שישי) תיעוד שמראה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר ישראל מתוך מתחם בית ספר במרחב כפר טיר זבנה שבדרום לבנון. בעקבות הזיהוי, כוחות צה"ל תקפו את המתחם על מנת להסיר את האיום על מדינת ישראל.

השיגור מבית הספר

בסרטון ניתן לראות באופן ברור את חתימת החום של המשגר, ואת העברתו בזמן אמת לתוך שטח בית הספר. בצה"ל הבהירו כי "מדובר בהפרה של הדין הבינלאומי".

כזכור, מתחילת המבצע הנוכחי בלבנון, חיל האוויר וכוחות היבשה השמידו עד כה יותר מ-200 משגרי רקטות, הכוללים כ-1,300 קני שיגור שהיו מכוונים לעבר שטח מדינת ישראל.

בנוסף חוסלו 16 מפקדים האחראים על מערכי הארטילריה בגזרות השונות - ביניהם עלי כאמל עבר אלחסן, מי ששימש כאחראי הארטילריה ביחידת "נאצר" של חיזבאללה הנחשבת לאחת היחידות האסטרטגיות של ארגון הטרור בדרום לבנון.