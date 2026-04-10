כתישת המערך הרקטי: 1,300 קני שיגור הושמדו בלבנון

מסגרת המאמץ המתמשך לסיכול ושיבוש יכולות הירי של ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל חושף היום (שישי) נתונים מרשימים על היקף הפגיעה במערך הארטילריה של הארגון מתחילת המערכה. על פי הנתונים, חיל האוויר וכוחות היבשה השמידו עד כה יותר מ-200 משגרי רקטות, הכוללים כ-1,300 קני שיגור שהיו מכוונים לעבר שטח מדינת ישראל.

חיסול בדרג הפיקודי: יחידת "נאצר" ספגה מכה

אחד ההישגים המשמעותיים שנרשמו השבוע הוא חיסולו של עלי כאמל עבר אלחסן, מי ששימש כאחראי הארטילריה ביחידת "נאצר" של חיזבאללה. יחידה זו נחשבת לאחת היחידות האסטרטגיות של הארגון בדרום לבנון, וחיסול ראש המערך שלה מהווה פגיעה קשה בשרשרת הפיקוד והשליטה על הירי הרקטי לגזרת הצפון.





בנוסף לאלחסן, צה"ל הצליח לחסל במהלך הלחימה 15 מפקדים נוספים האחראים על מערכי הארטילריה בגזרות השונות, ובכך לערער את היכולת של חיזבאללה להוציא אל הפועל מטחי ירי מורכבים ומתוזמנים.