איראן מבהירים: המו"מ לסיום המלחמה תלוי בהפסקת אש גם בלבנון

משרד החוץ של איראן הגיב לפתיחת המו"מ בין טהרן לוושינגטון, והזהיר כי "ניהול המשא ומתן לסיום המלחמה תלוי בקיום המחויבות האמריקנית להפסקת אש בכל החזיתות - במיוחד בלבנון"

רגע אחרי ההודעה הדרמטית על פתיחה במשא ומתן ישיר בין ישראל ללבנון, משרד החוץ של איראן התייחס הערב (חמישי) למגעים הצפויים בין טהרן לוושינגטון על סיום המלחמה.

"ניהול המשא ומתן לסיום המלחמה תלוי בקיום המחויבות האמריקנית להפסקת אש בכל החזיתות - במיוחד בלבנון" אמר דובר משרד החוץ איסמעאיל בקאאי. לדבריו, "סיום המלחמה בלבנון הוא חלק בלתי נפרד מהפסקת האש שהוצעה על ידי פקיסטן".

כאמור, ההודעה האיראנית מגיעה שעות ספורות אחרי שדווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו לצמצם את המתקפות בלבנון - זאת במטרה להבטיח את הצלחת המשא ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. למרות שגם ישראל וגם ארה"ב הבהירו כי הפסקת האש עם איראן לא כוללת את לבנון, גורם בכיר בממשל טראמפ אמר כי "הוסכם שישראל תהיה שותפה מועילה".

זמן קצר לאחר מכן, נתניהו הודיע כי הנחה את הקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר מול ממשלת לבנון, במטרה לפרק את חיזבאללה ולהגיע להסכם. "המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון" נמסר. "ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות."