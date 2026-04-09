היסטוריה או התקפלות: ישראל פותחת במו"מ ישיר עם לבנון

לאחר חודשים של אש כבדה, ראש הממשלה חושף כי הקבינט אישר פתיחת שיחות ישירות מול ביירות בעקבות פניות חוזרות מצידם. היעדים המוצהרים: הסכם שלום היסטורי ופירוק מלא של חיזבאללה מנשקו

התפתחות היסטורית בגזרה הצפונית: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) כי הנחה את הקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר מול ממשלת לבנון, במטרה לפרק את חיזבאללה ולהגיע להסכם שלום



לאחר חודשים ארוכים של לחימה עצימה ומערכה צבאית נרחבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי ישראל נערכת לפתיחת משא ומתן ישיר ורשמי מול ממשלת לבנון.

על פי ראש הממשלה, ההחלטה להתניע את התהליך התקבלה בעקבות מסרים שהגיעו מהצד הלבנוני, אשר חיפש ערוץ הידברות ישיר מול ירושלים. "לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל," הצהיר נתניהו, "הנחיתי אתמול בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי".

פירוק חיזבאללה ויחסי שלום

בירושלים לא מסתפקים בהסדרת הפסקת אש זמנית, אלא מסמנים יעדים אסטרטגיים שנועדו לשנות את המציאות הביטחונית מהיסוד. הדרישה הישראלית שתעמוד בלב השיחות היא חיסול האיום הצבאי של ארגון הטרור במדינה לצד נורמליזציה אזורית.

ראש הממשלה הבהיר את יעדי המהלך והדגיש: "המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון".

חיבוק ישראלי לממשלת לבנון

ההכרזה הישראלית מגיעה במקביל להתפתחויות פנים-לבנוניות משמעותיות. מוקדם יותר היום, קרא ראש ממשלת לבנון לפרז את הבירה ביירות מכל נשק – צעד חריג המעיד על ניסיון של המדינה הלבנונית להשיב לידיה את הריבונות ולהחליש את אחיזתו של חיזבאללה במוקדי השלטון והאוכלוסייה.

בישראל מיהרו לחבק את ההצהרה הלבנונית, וראש הממשלה בירך על כך פומבית כשציין: "ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות".



כאמור, על רקע האיומים של איראן לחדש את המתקפות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו לצמצם את המתקפות בלבנון - במטרה להבטיח את הצלחת המו"מ מול טהרן.