דגן והשר הודיעו: צוות מיוחד לחיבור הישובים החדשים לתשתיות

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, קיימו פגישת עבודה מקצועית שבמרכזה קידום תשתיות האנרגיה והמים ליישובים החדשים בשומרון. ביניהם הישובים: רחבעם, עיבל, חומש, שא-נור ועוד.

במהלך הפגישה סיכמו השניים על הקמת צוות עבודה משותף בראשות המשנה למנכ"ל משרד האנרגיה ומנכ"ל המועצה האזורית שומרון, בהשתתפות נציגי חברת החשמל, מקורות ורשות המים, במטרה להוציא אל הפועל את תכנון התשתיות ביישובים שאושרו על ידי הממשלה והקבינט ולקצר באופן משמעותי את זמן החיבור של הישובים החדשים לתשתיות.





יוסי דגן והשר אלי כהן | צילום: רועי חדי

הישובים החדשים בשומרון הוקמו כחלק מתוכנית מיליון בשומרון, תוכנית שיזם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בשנת 2022 במטרה להביא למעל מיליון תושבים ישראלים המתגוררים בשטחי המועצה עד שנת 2050.

השר אלי כהן: "מחילים ריבונות בפועל"

אלי כהן שר האנרגיה והתשתיות אמר: "זכיתי בתור חבר קבינט להיות שותף בממשלה שמקדמת בניית הכי הרבה יישובים חדשים בשומרון.

ועכשיו, בכובע של שר האנרגיה והתשתיות אנחנו פועלים יחד עם חברי ראש מועצת שומרון לחבר את אותם יישובים לחשמל ומים.".

"כבר סיכמנו על צוותים שיתחילו בתכנון על מנת שאנחנו נגיע ליעד של מיליון תושבים בשומרון כמה שיותר מהר. זו החלטה היסטורית. נדאג שבבתים החדשים שיקומו ידלק האור ושיהיה להם מים זורמים. אנחנו מחילים ריבונות הלכה ולמעשה".

יוסי דגן: "משנים את המפה לכל מדינת ישראל"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הודה לשר ואמר: "אני מודה לך, השר אלי כהן, על שותפות, על בניין הארץ ועל קידום התשתיות ביהודה ושומרון. אנחנו נמצאים בזמן מורכב, זמן של מלחמה שבו מדינת ישראל מגינה על עצמה ועל העולם המודרני כולו. החלטות הממשלה שעוברות, וצריך להגיד תודה רבה לשר בצלאל סמוטריץ', לראש הממשלה ולכל השרים, בהחלט מקדמות הקמת יישובים רבים ביהודה ושומרון".

"אנחנו החלטנו ביחד, בהובלה שלך, להקים צוות עבודה משותף יחד עם כל החברות השותפות לעניין – מקורות, רשות המים וחברת החשמל – כדי לקדם תוכנית מסודרת לכל תשתיות היישובים החדשים בשומרון, כדי שההחלטה החשובה שאתם הובלתם תעבור מהחלטה למעשה. אנחנו מכינים עכשיו גרעיני התיישבות לכל היישובים הללו, ובעזרת השם ביחד נביא את התשתיות, נביא את התושבים, ואנחנו משנים את המפה לא רק בשביל השומרון אלא מכאן על כל מדינת ישראל, כי זו הארץ שלנו".

"לפנינו מפת 'תוכנית המיליון' בשומרון, שממנה גזרנו את היישובים החדשים. מדובר בתכנון מסודר למיליון ומאתיים אלף אזרחים על אדמות מדינה בשטחי C. על בסיס התוכנית הזו אנחנו נמלא את השטח ביחד בכבישים, בחשמל, במים ובביוב, כדי להביא לכאן את ההמונים - מיליוני אזרחים של מדינת ישראל ללב הארץ, לשומרון".