דובר צה"ל: "פירוק חיזבאללה מנשקו הוא יעד צבאי ומדיני"

דובר צה"ל, אפי דפרין, מכריז כי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא אחד מיעדי העל של המלחמה בחזית הצפונית.

לדבריו של דפרין: "זו בדיוק המטרה שלנו, לפגוע בחיזבאללה, להרחיק את האיומים ולמנוע את הירי הישיר לעבר יישובי הצפון. בכל יום הכוחות מסכלים עשרות מחבלים, בכל שבוע מאות מחבלים - מהיבשה אוויר וים. עומדים על כ-1,100 מחבלי חיזבאללה מחוסלים והמספר הולך וגדל".

עוד הוסיף דפרין ואמר כי "חיזבאללה נפגע פגיעה קשה מאוד במהלך מבצע חיצי הצפון, הוא נחלש מאוד. הוא ניסה להשתקם ואנחנו המשכנו לפגוע בכל ניסיונות ההשתקמות שלו. גם לפני המערכה הנוכחית. חיזבאללה הוא חלש".

דובר צה"ל הוסיף כי הלוחמים בלבנון מגיעים להישגים: "הרמטכ"ל מגבה את אלוף פיקוד הצפון, הוא מגיע להישגים רבים ויוצאי דופן בלחימה הנוכחית ואנחנו נמשיך לגבות אותו. פירוק חיזבאללה מנשקו הוא יעד צבאי ומדיני, אנחנו לא נותר על זה. אנחנו פועלים לפי ההגדרות של הדרג המדיני אנחנו מתואמים. נמשיך לפגוע בחיזבאללה. יש בעיית מורל קשה בחיזבאללה, אנחנו הולכים קדימה והם אחורה ואנחנו נמשיך לפגוע בהם".



