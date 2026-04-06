הישג ענק לנועה קירל: תופיע מול הנשיא טראמפ בטקס פרס ישראל

בחודש ינואר פורסם כי כוכבת הפופ המצליחה צפויה להופיע בטקס פרסי ישראל ביום העצמאות. כעת מתפרסמים פרטים חדשים על ההופעה שלה שצפויה להתקיים בנוכחות נשיא ארצות הברית

על פי הדיווח באתר Ynet נועה קירל צפויה לבצע בטקס פרסי ישראל שיר וריקוד לכבוד הנשיא, ביחד עם נכדתו, ארבלה, בתם של איוונקה טראמפ וג'ארד קושנר.



עדיין לא ברור אם הטקס אכן יתקיים בנוכחתו של הנשיא האמריקני, בעקבות המצב הביטחוני והמשך המלחמה - ואם היא תימשך ייתכן וטראמפ יבטל את הגעתו לישראל. אם אם המלחמה תיפסק עד יום העצמאות, הנשיא האמריקני צפוי לקבל את הפרס בישראל ולהיות גם אורח הכבוד בטקס הדלקת המשואות.

עוד פורסם כי מארגני הטקס רוצים לתת לו ניחוח בינלאומי, ולכן מסתמן כי בכפוף כמובן לסיום המלחמה והגעת טראמפ, קירל תבצע בו שיר וריקוד בהשתתפות נכדתו היהודייה, ארבלה.