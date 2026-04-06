שגריר ארה"ב מאשר: ישראל סייעה במבצע החילוץ באיראן

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אישר כעת (שני) כי ישראל סייעה לאמריקנים במבצע החילוץ באיראן בסוף השבוע האחרון, במהלכו חולץ הנווט האמריקני שנעדר לאחר הפלת מטוס הקרב. בדבריו הודה לצה"ל ולמוסד על "השותפות המועילה".

"נפגשתי עכשיו עם ‌ראש הממשלה ⁩בנימין נתניהו כדי להודות לישראל בשם העם האמריקני על הסיוע חסר התקדים לצבא ארה"ב ולסוכנויות המודיעין, שביצעו משימת חילוץ היסטורית של צוות האוויר שלנו באיראן" אמר האקבי. לדבריו, "צבא ארה"ב הוציא לפועל מבצע מבריק, וצה"ל והמוסד היו שותפים מועילים במשימה".

כזכור, אמש פורסמו פרטים על מבצע החילוץ הדרמטי של הנווט האמריקני, כשדווח כי ישראל נמנעה מלתקוף באזור וסייעה במודיעין בזמן שהכוחות האמריקנים פעלו באזור. במקביל, במהלך ימי שישי ושבת ישראל התבקשה לסייע במאמצי עליונות אווירית באזור ותקפה שם מטרות רלוונטיות.

לפי הדיווחים, במהלך השעות הראשונות אחרי התרסקות מטוס הקרב, הנווט לא תקשר ולא שידר אות מצוקה מכיוון שהיה מעולף ועם זעזוע מוח. רק ביום שישי בשעה 12:00 בצהריים הוא יצר קשר ראשוני.