פרטים חדשים: הנווט האמריקני היה מעולף ועם זעזוע מוח

פרטים חדשים נחשפו על מבצע החילוץ הדרמטי של הנווט האמריקני באיראן, אשר לפי הדיווחים לא שידר אות מצוקה במשך שעות אחרי ההתרסקות מכיוון שהיה מעולף ועם זעזוע מוח

יום אחרי סיום מבצע החילוץ של הנווט האמריקני באיראן, הערב (ראשון) פורסמו בחדשות 12 פרטים חדשים על הפעילות הדרמטית של ארה"ב והסיוע הישראלי במבצע.

לפי הדיווח, במהלך השעות הראשונות אחרי התרסקות מטוס הקרב, הנווט לא תקשר ולא שידר אות מצוקה מכיוון שהיה מעולף ועם זעזוע מוח. רק ביום שישי בשעה 12:00 בצהריים הוא יצר קשר ראשוני.

בשלב מסוים, הנווט עלה לנקודה הכי גבוהה שמצא כדי לא להיתפס על ידי כלי רכב איראניים - ואז הלך מרחק של כ-12-10 ק"מ, התחבא בנקיק ומשם שלח נ.צ מדויק ביום שישי בלילה.

האמריקנים השתלטו על שדה חקלאי במרחק של 18 ק"מ מהמקום שבו הוא הסתתר ואבטחו אותו. במקביל, שני מטוסים ומסוקים טסו לחלץ את הנווט והחזירו אותו לשדה. על פי הדיווחים, שני מטוסי ה-c30 נתקעו בחול במהלך ההמראה, וכתוצאה הוזעקו 3 מטוסים קטנים יותר שלקחו את הנווט ואת הכוחות המיוחדים חזרה לבסיס.

בתוך כך, נחשפו גם פרטים חדשים על המעורבות הישראלית במבצע - כשדווח כי ישראל נמנעה מלתקוף באזור וסייעה במודיעין. במקביל, במהלך ימי שישי ושבת ישראל התבקשה לסייע במאמצי עליונות אווירית באזור ותקפה שם מטרות רלוונטיות.