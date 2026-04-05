טראמפ חושף: הנווט שחילצנו מאיראן - פצוע קשה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חשף היום (ראשון) כי הנווט שחולץ במבצע המורכב מלב איראן, פצוע קשה.

כזכור, מוקדם יותר היום הצבא האמריקני חילץ מאיראן את הנווט שהתרסק עם מטוס הקרב שלו באיראן ביום שישי האחרון.

בדבריו המלאים אמר טראמפ: "חילצנו את איש הצוות של מטוס ה-F-15 הפצוע קשה והאמיץ מאוד, מעומק הרי איראן. הצבא האיראני חיפש בחירוף נפש, במספרים גדולים, והתקרב. הוא קולונל מכובד מאוד. פשיטה מסוג זה מתבצעת לעיתים רחוקות בגלל הסכנה ל"אדם ולציוד". זה פשוט לא קורה! הפשיטה השנייה הגיעה לאחר הראשונה, שבה חילצנו את הטייס לאור יום, גם הוא יוצא דופן, כשהוא מבלה שבע שעות מעל איראן. מפגן מדהים של אומץ וכישרון מצד כולם!"