צה"ל השמיד את מתקן הפטרוכימיה הגדול באיראן

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר כי חיל האוויר תקף בעוצמה את המתקן האסטרטגי בעיסלאוויה. יחד עם התקיפות הקודמות, כ-85% מיכולת הייצוא הפטרוכימי של איראן שותקו כליל. הנזק נאמד בעשרות מיליארדי דולרים: "מנהיגי איראן יגלו שהתוקפנות תוביל להקרסת המשטר"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע בצהריים (שני) כי צה"ל תקף והשמיד הבוקר את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן, השוכן באזור עיסלאוויה. מדובר בעליית מדרגה משמעותית במלחמה הכלכלית שישראל מנהלת מול טהראן, במטרה לייבש את מקורות המימון של משמרות המהפכה.

85% מהייצוא הפטרוכימי הושבת

על פי הודעת שר הביטחון, התקיפה הבוקר מצטרפת לפעולות קודמות שהובילו לתוצאה הרסנית עבור הכלכלה האיראנית. "כעת שני המתקנים, שאחראים יחד לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן - הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים", הבהיר כ"ץ.

במערכת הביטחון מדגישים כי לא מדובר רק בפגיעה בסמל, אלא בנזק כספי ישיר ומתמשך שנאמד בעשרות מיליארדי דולרים. התעשייה הפטרוכימית נחשבת למנוע הצמיחה המרכזי של איראן ולמקור המזומנים העיקרי שמשמש את משמרות המהפכה לבניין הכוח הצבאי ולמימון זרועות הטרור (הפרוקסים) ברחבי המזרח התיכון.

הנחיית הדרג המדיני: המשך כתישת התשתיות

שר הביטחון חשף כי ההחלטה על הרחבת היעדים התקבלה בדרג המדיני הגבוה ביותר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני".

כ"ץ חתם את דבריו באזהרה חריפה לטהראן, על רקע המשך הירי לעבר ישראל: "משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביא להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו".

התקיפה בעיסלאוויה מצטרפת לחיסולים הדרמטיים של ראש ארגון המודיעין האיראני ומפקד יחידה 840 שאושרו מוקדם יותר היום, ומשלימה תמונה של לחץ ישראלי מאסיבי – צבאי, מודיעיני וכלכלי – המכוון ישירות לליבת השלטון בטהראן.