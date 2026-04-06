טיל מצרר מאיראן: 27 זירות נפילה במרכז, פצוע בינוני ברמת גן

אזעקות נשמעו ביישובי המרכז בעקבות שיגור של טיל מצרר מאיראן. מספר זירות נפילה נרשמו, ביניהם דיווחים על פגיעות בפתח תקווה ופצוע באורח בינוני ברמת גן

פיקוד העורף עדכן כי זוהה שיגור מאיראן, כשהתראות מקדימות נשלחו לאזור המרכז. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום הופעלו ביישובי גוש דן, השפלה, השרון והשומרון.

על פי הדיווחים הראשונים, מדובר בטיל מצרר - כאשר דווח על 27 זירות נפילה, בין היתר בבני ברק, רמת גן, גבעתיים ופתח תקווה. צוותי מד"א והצלה יצאו לסרוק בזירות, כשנאמר בהמשך כי גבר בן 44 נפצע באורח בינוני מהדף ברמת גן. לאחר טיפול ראשוני, הפצוע פונה לבית החולים איכילוב.

פראמדיק מד"א ענבר גרין סיפר כי "כשהגענו למקום ראינו הרס בקומה העליונה בבניין. גבר כבן 44 התהלך ברחוב בסמוך לבניין כשהוא בהכרה וסובל מפגיעת הדף. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ואנחנו מפנים אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו בינוני. אנחנו מבצעים כרגע סריקות בבניין על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים שנדרשים לטיפול רפואי"

זו הפעם השלישית ביממה האחרונה שבה טילים מאיראן שוגרו מאיראן לעבר המרכז. הבוקר דווח על שלושה בני אדם שנפצעו מנפילת טיל איראני בפתח תקווה, ביניהם אישה במצב קשה, פצוע אחד בינוני ופצוע נוסף במצב קל.

פרטים נוספים מיד