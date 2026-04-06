בעקבות ירי הטילים: 3 פצועים במרכז, גופות הלכודים חולצו בחיפה

בעקבות המטחים לעבר אזור המרכז הבוקר (שני), עלה מספר הנפגעים בפתח תקווה ובתל אביב לשלושה בני אדם, בהם אישה באורח קשה, וכוחות הביטחון פועלים בכ-20 זירות שונות. במקביל, בחיפה הסתיימו בתוצאה טראגית מאמצי החילוץ מזירת הפגיעה הישירה שאירעה אתמול, לאחר שכוחות ההצלה איתרו וחילצו את גופותיהם של שני הלכודים מבין הריסות המבנה

בירי לעבר אזור המרכז הוביל לפגיעות קשות בפתח תקווה ובתל אביב. מספר הנפגעים במרכז הארץ עלה לשלושה בני אדם. אישה אחת נפצעה באורח קשה, ופצוע נוסף מוגדר במצב בינוני.

כוחות ההצלה והביטחון פועלים כעת במספר חסר תקדים של זירות. מספר מוקדי הנפילה והשרידים באזור המרכז זינק ל-20 זירות שונות. השוטרים והכבאים סורקים את השטח כדי לשלול סכנות נוספות.

במקביל לאירועים במרכז, בחיפה הגיע לסיומו מאמץ חילוץ הלכודים. הבוקר הותר לפרסום כי שני הלכודים מהפגיעה אמש נהרגו. כוחות ההצלה חילצו את גופותיהם מבין הריסות המבנה שקרס.

האסון הכבד בחיפה אירע בעקבות מתקפת הטילים מאיראן אתמול. טיל פגע ישירות במבנה מגורים והוביל לסכנת קריסה משמעותית. הצוותים עבדו בזהירות רבה שעות ארוכות עד להגעה ללכודים.

הפגיעה הישירה בחיפה גבתה מחיר כבד של נפגעים נוספים. מלבד ההרוגים, תשעה בני אדם נפצעו אתמול באירוע הקשה. בין הפצועים בחיפה פונה גם גבר אחד שמצבו הוגדר קשה.



גבר, בן 82, עבר במהלך הערב ניתוח מורכב בעקבות פציעתו. כעת הוא מטופל במחלקה לטיפול נמרץ כללי כשהוא מורדם ומונשם, וצוותי הרפואה מוסיפים להגדיר את מצבו כקשה. רעייתו בת ה-78 מאושפזת לצידו במחלקה לטיפול מוגבר טראומה כשהיא בהכרה ומצבה קל. פצועה נוספת באירועים במרכז מוגדרת אף היא במצב קשה.