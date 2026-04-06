משרד החוץ האיראני: גיבשנו תגובה דיפלומטית לארה"ב

אחרי שדווח על מאמץ תיווך בינלאומי, דובר משרד החוץ של איראן אישר כי טהרן גישה "תגובה דיפלומטית" לארה"ב שתפורסם "בזמן המתאים"

לפני האולטימטום של טראמפ

בדרך למשא ומתן? כ-36 שעות לפני פקיעת האולטימטום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאאי, אמר הבוקר (שני) כי "טהרן גיבשה את תגובתה הדיפלומטית לארצות הברית ותפרסם אותה בזמן המתאים".

כזכור, הלילה דווח באתר "אקסיוס" על ניסיון תיווך בינלאומי אחרון למניעת התלקחות צבאית רחבה במפרץ הפרסי. לפי מקורות אמריקנים, ישראלים ואזוריים, נציגים מפקיסטן, מצרים וטורקיה מנהלים דיונים קדחתניים במטרה להביא להפסקת אש בת 45 ימים בין ארצות הברית לאיראן.

המאמץ הדיפלומטי מגיע שעות ספורות לפני פקיעת האולטימטום שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הנשיא החליט אתמול להאריך את המועד האחרון לאיראנים עד השעה 03:00 לפנות בוקר (שעון ישראל) בלילה שבין שלישי לרביעי, מתוך הערכה כי "אפשר להגיע לעסקה עד מחר".