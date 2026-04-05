טראמפ פרסם את מועד פקיעת הדד-ליין לאיראן

נשיא ארה"ב מציב דד-ליין ברור לטהראן ומאיים להרוס תשתיות מפתח אם מצר הורמוז לא ייפתח עד רביעי בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" טען: "העם האיראני חי בגיהנום"

"לא יהיו להם תחנות כוח"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את הלחץ על איראן. טראמפ איים (ראשון) להשמיד את כל תחנות הכוח במדינה. האיום ימומש אם טהראן לא תפתח את מצר הורמוז מחדש.

הנשיא הציב אולטימטום נוקשה לפיו על איראן לפעול עד יום רביעי. בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" הוא פירט את היקף ההרס המתוכנן. "הם יאבדו כל תחנת כוח וכל מתקן אחר", הבהיר טראמפ.

הנשיא האמריקאי הדגיש כי ארצות הברית נמצאת כעת בעמדה חזקה מאוד. לדבריו, במידה שתפרוץ מלחמה כוללת לאיראן ייקחו שני עשורים להשתקם. הוא אף הוסיף אזהרה חריפה: "אם יהיה להם מזל ותהיה להם מדינה".



בראיון נשאל הנשיא גם לגבי צפי לסיום המלחמה הנוכחית. כאשר נדחק לספק הערכת זמן מדויקת, הוא בחר לשמור על עמימות. "אני אודיע לכם די בקרוב", השיב טראמפ בקצרה.



טראמפ ממשיך לאיים: "תפתחו את המצר - או שתחיו בגיהינום!"

האיום האמריקאי כולל פגיעה רחבה בתשתיות אזרחיות במדינה. טראמפ ציין במפורש כי גם הגשרים באיראן לא יישארו עומדים. כשנשאל על סבל אזרחי פוטנציאלי, סיפק הנשיא תשובה מפתיעה.

"הם רוצים שנעשה את זה", קבע טראמפ לגבי 93 מיליון תושבי איראן. הוא טען בנחרצות כי העם האיראני "חי כיום בגיהנום".