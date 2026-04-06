הרב אליהו: "אי אפשר לבנות את ירושלים בלי שבונים את השומרון"

התרגשות בשומרון: רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, שר המורשת עמיחי אליהו, ובני משפחתם, ביניהם הרב בצלאל והרבנית רחל בזק, והרב אריאל אליהו יו״ר איגוד רבני קהילות, קיימו היום (שני) סיור מיוחד בשומרון עם ראש המועצה יוסי דגן.

במהלך הסיור הם ביקרו באתר בו ייבנה היישוב החדש ״עיבל״ שהקימה המועצה האזורית שומרון יחד עם תנועת ״אמנה״ על הר עיבל, שם פגשו את שומרי האתר, ואת התלמידים שילמדו במקום בישיבה החקלאית - שלוחת ישיבת אלון מורה. בהמשך היום הם סיירו גם במזבח יהושע, ובשומרון העתיקה.

הסיור החל ביישוב שבי שומרון, ומשם המשיכו המשתתפים לאתר בו ייבנה היישוב החדש ״עיבל״. בשיאו של הביקור נערך במקום מעמד מרגש של ברכת ״מציב גבול אלמנה״ על ידי הרב בצלאל בזק, כשלאחריו פצחו המשתתפים בשירה וריקודים של ״הושיעה את עמך וברך את נחלתך״.

לאחר מכן המשיכו לסיור במזבח יהושע, שם קראו את פסוקי התנ"ך על מעמד הברכה והקללה ושמעו סקירה היסטורית מבועז העצני. הרב אריאל אליהו, אחיו של השר עמיחי אליהו ובנו של הרב שמואל אליהו, הוביל מעמד קבלת עול מלכות שמים בסמוך למזבח.

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, אמר כי ״ביישוב הזה אין מחלוקת, ממשלת ישראל מאשרת אותו והצבא מעוניין בו. נברך בשם ומלכות ׳מציב גבול אלמנה׳. היישוב הזה יחזיק מעמד, יגדל ויצמח לתורה, לארץ ישראל ולאהבת העם, ויהפוך לעיר גדולה״.

הרב שמואל אליהו הוסיף: ״זהו אירוע בינלאומי. בהר עיבל נמצאת האבן הכי חשיבה בהיסטוריה האנושית, עליה נחקקה התורה ב-70 לשון כבשורה לעולם. לכל בית שנבנה פה יש תפקיד להביא אור לעולם. אי אפשר לבנות את ירושלים בלי שבונים את השומרון״.

״המקום הזה הוא אחד המקומות המשמעותיים ביותר בארץ ישראל, ולדעתי המשמעותי ביותר, מבחינת חיבור למורשת, להיסטוריה, לאלוקים ולעם ישראל" אמר דגן. "יש לנו המון מקומות מיוחדים וקדושים, וזה חשוב מאוד, אבל המקום הזה הוא האתר ההתיישבותי, הקדוש ביותר״.

לדבריו, ״ההתחלה של המקום הזה הייתה עוד לפני ימות יהושע בן נון, בכניסת עם ישראל לארץ. ברוך ה׳, כבר מספר שבועות שנמצא כאן חיל החלוץ של השלוחה החקלאית של אלון מורה, ובעוד כמה שנים בתיאום עם מערכת הביטחון נחנוך כאן בעזרת ה' את שכונת הקבע, ויהיו כאן משפחות ויישוב מן המניין. היישוב ״עיבל״ יהפוך לעיר ואם בלב השומרון. תהיה את העיר ׳הר ברכה׳ בהר גריזים, ויהיה כאן עיר בהר עיבל״.

השר עמיחי אליהו אמר בסיור: ״הניסים שאנחנו רואים עכשיו במלחמה הם לא פחות גדולים מהניסים של יציאת מצרים. מי שחושב שאנחנו זקוקים לאישור מבחוץ - המציאות היא הפוכה. מייק האקבי אמר לי שהנשק הכי משמעותי של עם ישראל הוא החיבור לתנ״ך ולשורשים. אתם המתיישבים האריות שמושכים את הקטר של עם ישראל קדימה״.