אביו של יהודה שרמן לרב אליהו: "בלידה, אביך בירך שיהיה נס"

"הצוות הרפואי היה סקפטי, אבל הרב אמר שיוולד בקלות": במהלך ניחום האבלים אצל משפחת שרמן שבנה יהודה שמואל הי"ד נרצח בפיגוע במוצאי שבת, חשף האב בפני הרב שמואל אליהו את סיפור הלידה הניסי של בנו, ואת הרגע המצמרר בו זיהה את גופתו

הרב שמואל אליהו הגיע לנחם את משפחת שרמן, היושבת שבעה על בנה יהודה שמואל הי"ד שנרצח בפיגוע במוצאי שבת האחרון. במהלך הביקור, שיתף אביו של הנרצח, יהושע, בסיפור מרגש על ברכה מיוחדת שקיבל מהרב מרדכי אליהו זצוק"ל, אשר ליווה את המשפחה בתהליך ההיריון והלידה.

האב גולל בפני הנוכחים כיצד הגיע לביתו של הרב מרדכי אליהו בשעה חמש בבוקר, בזמן שהרב כמעט ולא קיבל קהל. לדבריו, עשרות אנשים המתינו על המדרגות בתקווה לנס, אך הוא הצליח להיכנס ולקבל את ברכתו של הרב. "הרב שם לי יד על הראש ואמר לי: 'תלד בקלות, היא תלד בקלות'", שחזר האב.





עוד שיתף יהושע כי בבית החולים, הצוות הרפואי היה סקפטי לגבי האפשרות של לידה רגילה. "לבסוף מנהל המחלקה הגיע ואמר לי: 'אתם צדקתם, הרב הוא רופא צדק'", סיפר האב והוסיף בגילוי לב כואב: "גם ברגעים הכי קשים, כשזיהיתי את יהודה, זכרתי את הנס הזה. הרב מרדכי כבר לא איתנו, אבל האש שלו שם".

הרב שמואל אליהו חיזק את ההורים ואמר כי "יהודה הוא חייל של המלחמה הזאת, וכי מהות המלחמה היא בין הטוב והרע ולא בין ישראל לאיראן וכי עוצמת ישראל תלך ותגבר". לסיום אמר הרב למשפחה השכולה: ״אתם בטח מרגישים שעם ישראל איתכם, וגם אנחנו באנו בשם צפת והגליל שעכשיו במתקפה גדולה, אבל בטוחים שננצח! עם ישראל חי!״.