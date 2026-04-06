הסיבה לכשל היירוט: הטיל ששוגר לחיפה התפרק באוויר

בצה"ל ממשיכים בחקירת האסון לחיפה ואישרו כי הטיל ששוגר התפרק באוויר - ולכן לא יורט. כל הפרטים

בצה"ל ממשיכים בחקירת האסון בחיפה ופגיעת הטיל האיראני בבניין שקרס אמש (ראשון), כשאישרו כעת כי הטיל ששוגר לחיפה התפרק באויר - ולכן לא יורט. חצי ממנו נפל על מבנה וגרם למותם של ארבעה בני אדם.

בחיל האוויר אמרו כי העובדה שהטיל התפרק באוויר הוביל לכך שלא יכלו לשגר אליו מיירטים. זאת מכיוון שהוא התפרק עוד בגובה רב, וחלקים ממנו התפזרו על פני מספר חלקים במרחב חיפה.

מחקירת האירוע עולה כי חציו התחתון של הטיל פגע במבנה בחיפה וגרם לקריסת הקומה העליונה לתוך הקומות התחתונות. כאמור, קריסת המבנה הביאה למותם של ארבעה בני אדם, כששניים מהם כבר חולצו והשניים הנותרים יחולצו לפי ההערכות בשעות הקרובות. בחיל האוויר אומרים שכל מי ששהה במקלט לא נפגע.