תחקיר האסון בחיפה: המיירטים החטיאו, ראש הנפץ לא התפוצץ

פרטים ראשונים מתחקיר פגיעת הטיל בחיפה שופכים אור על נסיבות האירוע הקשה. ממצאי הבדיקה הראשונית של גורמי המקצוע בשטח מגלים כי האסון היה יכול להסתיים בתוצאות קטלניות והרסניות הרבה יותר עבור כלל תושבי האזור.

על פי ממצאי התחקיר, מדובר בטיל איראני מסוג מוכר שאינו נחשב לחריג, ומשקלו מוערך בכמה מאות קילוגרמים. הנתון הדרמטי ביותר שעולה מהזירה הוא שראש הנפץ של הטיל כלל לא התפוצץ בעת הפגיעה בבניין המגורים. הקריסה של מספר קומות נגרמה מעוצמת הפגיעה הפיזית של גוף הטיל בלבד.

התחקיר חושף גם כי נעשו ניסיונות בלימה של האיום בטרם פגע בקרקע. לעבר הטיל האיראני שוגרו מספר מיירטים במטרה להשמיד אותו באוויר. מתברר כי כל המיירטים ששוגרו לעבר המטרה החטיאו אותה לחלוטין ולא הצליחו למנוע את הפגיעה.

בזירה מעריכים כי אי-התפוצצות ראש הקרב מנעה נזק חסר תקדים לשכונה כולה. גורמי ההצלה קובעים כי פיצוץ מלא של הראש הקרבי היה גורם להדף היקפי נרחב ולנזק אדיר למבנים סמוכים. בפועל, היקפי ההדף שנרשמו בזירה היו נמוכים משמעותית ביחס לזירות פגיעה אחרות.

בצד האופטימי של התחקיר, מערכות המיגון הוכיחו את חשיבותן הקריטית. רוב דיירי הבניין ששהו במקלט ניצלו ויצאו ללא פגע, שכן לא נרשמה כל פריצת מיגון. מנגד, ההערכה המצערת של כוחות הביטחון היא שארבעת מנותקי הקשר באירוע לא שהו בתוך המקלט בזמן הפגיעה