לפיד תוקף את התנהלות נתניהו באיראן: "מחיר היוהרה"

ראש האופוזיציה במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה. בציוץ שפרסם הבוקר הוא מזכיר כי קרא כבר לפני יותר משנה להפציץ את שדות הנפט באיראן וזכה לזלזול: "איחור בלתי נסלח"

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, תוקף הבוקר (שני) בחריפות את התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וסביבתו בכל הנוגע למערכה מול איראן. בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו, מאשים לפיד את הדרג המדיני בזלזול, ביוהרה ובאיחור קריטי בקבלת החלטות אסטרטגיות מול טהראן.

הציוץ של לפיד עוסק ישירות בסוגיית התקיפה האפשרית של מתקני הנפט באיראן, נושא שנמצא בלב השיח המדיני והביטחוני בימים אלו.

"איחור בלתי נסלח"

לפיד פתח את דבריו בתזכורת להתבטאויותיו הקודמות בנושא, וטען כי הצעותיו נתקלו בלגלוג מצד מקורבי נתניהו. "תזכורת: אוקטובר 2024, אני דורש פומבית להפציץ את שדות הנפט האיראנים. השופרות של נתניהו מלגלגים", כתב לפיד.

בהמשך, התייחס ראש האופוזיציה להצעה ספציפית שהעלה לפגוע במסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן: "אפריל 2025, אני מציע בפעם הראשונה להפציץ את האי חארג', סביבת נתניהו ממשיכה לזלזל".

את הביקורת החריפה חתם לפיד בהתייחסות למצב הנוכחי, שבו נטען כי ישראל מנסה לשכנע את ארה"ב לתמוך בפעולה נגד הכלכלה האיראנית: "עברה שנה, עכשיו הם לוחצים על האמריקאים באיחור בלתי נסלח להפציץ את האי. מחיר היוהרה".