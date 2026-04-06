חבר כנסת ראשון בעתירה נגד 'חוק עונש מוות למחבלים'

חבר כנסת ראשון הגיש עתירה לבג"ץ בעניין 'חוק עונש מוות למחבלים'. בדבריו הוא מסר: "מדובר בחוק גזעני וקיצוני, לא מוסרי ולא חוקתי"

חבר הכנסת גלעד קריב, הגיש היום (שני) עתירה לבג"ץ יחד עם מכון זולת וארגון "קול רבני לזכויות אדם", נגד חוק עונש מוות.

בדבריו כתב קריב: "מדובר בחוק גזעני וקיצוני, לא מוסרי ולא חוקתי. חוק שהוא לא חוק אלא קמפיין בחירות פופוליסטי ולאומני של מפלגה שכשלה לחלוטין בכל המשימות השלטוניות שלקחה על עצמה. חוק שהוכיח עד כמה הליכוד הפך למפלגה כהניסטית ועד כמה ש״ס מוכנה למכור את כל ערכיה תמורת בצע כסף. חוק אנטי-דמוקרטי ואנטי-יהודי.

חוק שמעמיד בסכנה מפקדים בצה״ל ובשירות בתי הסוהר. חוק שפוגע קשות במעמד הבינלאומי של המדינה. אני מקווה שגם הייעוץ המשפטי של הכנסת וגם הייעוץ המשפטי לממשלה יציגו בבג״ץ עמדה התומכת בביטול החוק או חלק משמעותי מסעיפיו.

‏מי שמחלק בקלאוות ופותח שמפניות בכנסת לא נלחם במחבלים הארורים, אלא הופך עצמו דומה להם".