לאחר מרדף ארוך: תושבת ת"א נתפסה עם 9 שב"חים ברכבה

אירוע חמור ומסוכן נרשם אמש (ראשון) בכביש 443, כאשר תושבת תל אביב נתפסה מבריחה תשעה שוהים בלתי חוקיים אל תוך שטח ישראל. הנהגת נעצרה רק בתום מרדף משטרתי דרמטי, לאחר שפרצה מחסום ביטחוני ונהגה בפרעות שסיכנה את הציבור.

האירוע החל להתגלגל במהלך סיור שגרתי של ניידת מתחנת מודיעין עילית במרחב שומרון. צוות השוטרים שהיה בפעילות על כביש 443 הבחין ברכב חשוד שהגיע למחסום מכבים. במקום לעצור לבידוק כנדרש ולהישמע להוראות החייל בעמדה, בחרה הנהגת לפרוץ את המחסום והמשיכה בנסיעה מהירה לכיוון העיר מודיעין.

השוטרים פתחו מיד בדליקה אחר הרכב הנמלט. הנהגת החשודה הפגינה נהיגה פראית בניסיון לחמוק מהניידת, תוך שהיא מסכנת באופן ממשי את שאר משתמשי הדרך, ואף נצפתה חוצה צומת באור אדום מלא.

לאחר שהכוחות הצליחו להביא לעצירת הרכב, התבררה זהותה של הנהגת - אזרחית ישראלית, תושבת תל אביב בשנות ה-30 לחייה. ההלם האמיתי של השוטרים הגיע כאשר פתחו את דלתות הרכב ותא המטען.



בחיפוש ברכב התגלה כי הנהגת מתל אביב ביצעה הברחה סיטונאית של לא פחות מתשעה שוהים בלתי חוקיים. בעוד שלושה מהם ישבו במושב האחורי, שישה שב"חים נוספים נמצאו כשהם דחוסים ומצטופפים בתא המטען של הרכב, במטרה לחמוק מעיני כוחות הביטחון.

נזכיר כי כוחות הביטחון מתריעים שוב ושוב מפני הסכנה שבהכנסת שוהים בלתי חוקיים, תופעה שמחריפה בתקופות של מתיחות ביטחונית ועלולה להוות פלטפורמה לחדירת גורמי פח"ע. המשטרה נוקטת יד קשה נגד ישראלים המעורבים בהסעה, הלנה או העסקה של שב"חים.

בעקבות האירוע החמור, הועברו הנהגת החשודה מתל אביב וכל תשעת השוהים הבלתי חוקיים, כולם תושבי יהודה ושומרון, להמשך טיפול וחקירה במשטרה.