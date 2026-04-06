דרמה לילית: 3 נערים נתקעו במסלול וחולצו רק בבוקר

שלושה נערים נתקעו על המדרון הדרומי של נחל דרגה ללא יכולת תנועה. עם אור ראשון הועלה לאוויר מסוק משטרתי שחילץ אותם

שלושה נערים שצעדו בנחל דרגה מצאו את עצמם במצוקה קשה במהלך הלילה (שני), לאחר שסטו מהמסלול ונתקעו על המדרון הדרומי של הנחל. סמוך לשעה 01:30 התקבל הדיווח במוקד המשטרה על כך שהשלושה אינם יכולים להמשיך בדרכם בשל תוואי השטח המורכב.

מתנדבי יחידת החילוץ מגילות של מחוז ש"י יצרו קשר ראשוני עם הנערים, ביצעו תשאול והצליחו לאתר את מיקומם המדויק על המצוק. לאחר הערכת מצב בשטח, הוחלט כי בשל תנאי החשיכה והסיכון הכרוך בחילוץ רגלי לילי בתוואי זה, המבצע יחל עם אור ראשון.

חילוץ אווירי ומורכב

הבוקר, עם עלות השחר, הוקפץ לאזור מסוק של היחידה האווירית של משטרת ישראל. צוות המסוק איתר את הנערים על המדרון ואסף אותם בבטחה. במקביל, צוות ייעודי ממדור טג"ח (טיפוס, גלישה וחילוץ) של היחידה המתין במנחת נחל דרגה ככוח עתודה לכל תרחיש.

הנערים חולצו כשהם במצב טוב, ולאחר בדיקה ראשונית בשטח התפנו באופן עצמאי לביתם.

במבצע החילוץ המשותף לקחו חלק כוחות רבים, בהם מדור גובה של צה"ל, היחידה האווירית של המשטרה, לוחמי יחידת להבה של כבאות והצלה, מתנדבי איחוד הצלה ומתנדבי יחידת החילוץ מגילות.