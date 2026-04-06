נתניהו על חילוץ הנווט: "גאה שתרמנו להצלת הלוחם"

לאחר חילוץ הנווט האמריקני משטח האויב, נתניהו חושף כי ישראל לקחה חלק במבצע. הנשיא טראמפ הודה על הסיוע, וראש הממשלה שיבח את הברית הביטחונית חסרת התקדים

פרטים חדשים נחשפים הבוקר (שני) על מבצע החילוץ הדרמטי של צבא ארצות הברית. ראש הממשלה שיתף על מעורבותה של ישראל במבצע המורכב לחילוץ הנווט האמריקני שהופל בשטח האויב, והדגיש את שיתוף הפעולה הביטחוני העמוק בין המדינות.

מוקדם יותר שוחח ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בהודעה שפרסם לאחר מכן ברשתות החברתיות, תיאר את השיחה ואת השבחים שהרעיף על הנשיא. "שוחחתי מוקדם יותר עם הנשיא ובירכתי אותו אישית על החלטתו האמיצה", שיתף.

ראש הממשלה התייחס לאיכות הפעולה של הכוחות האמריקניים. הוא הגדיר את הפעולה כ"משימה אמריקאית שבוצעה באופן מושלם לחילוץ הטייס שהופל משטח האויב". הנשיא האמריקאי, מצדו, לא נשאר חייב על הסיוע הישראלי. "הנשיא הביע את הערכתו לעזרתה של ישראל", הוסיף ראש הממשלה.



לסיכום ההודעה, הביע ראש הממשלה סיפוק עצום מהיכולת של ישראל לסייע לבעלת בריתה הגדולה. "אני גאה עמוקות ששיתוף הפעולה שלנו בשדה הקרב ומחוצה לו הוא חסר תקדים", הדגיש. הוא ציין את חשיבות הסיוע: "גאה... שישראל יכלה לתרום להצלת לוחם אמריקאי אמיץ".

נזכיר כי מבצע החילוץ עורר הדים בינלאומיים רחבים, בשל המורכבות המבצעית והסיכון הרב שהיה כרוך בו. פרטי המבצע המלאים והמיקום המדויק עדיין נשמרים בסודיות מטעמי ביטחון מידע.

השיחה בין המנהיגים ממחישה שוב את הברית האסטרטגית ההדוקה. שיתוף הפעולה המודיעיני והמבצעי בין ירושלים לוושינגטון ממשיך להוות נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של שתי המדינות