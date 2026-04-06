דיווח: מגעים להפסקת אש בת 45 ימים

דיווחים דרמטיים הלילה (שני) באתר "אקסיוס" מצביעים על ניסיון תיווך בינלאומי אחרון למניעת התלקחות צבאית רחבה במפרץ הפרסי. לפי מקורות אמריקנים, ישראלים ואזוריים, נציגים מפקיסטן, מצרים וטורקיה מנהלים דיונים קדחתניים במטרה להביא להפסקת אש בת 45 ימים בין ארצות הברית לאיראן.

המאמץ הדיפלומטי מגיע שעות ספורות לפני פקיעת האולטימטום שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הנשיא החליט אתמול להאריך את המועד האחרון לאיראנים עד השעה 03:00 לפנות בוקר (שעון ישראל) בלילה שבין שלישי לרביעי, מתוך הערכה כי "אפשר להגיע לעסקה עד מחר".

"פתחו את המצר או שתחיו בגיהנום"

לצד חלון ההזדמנויות הדיפלומטי, הנשיא טראמפ ממשיך לשדר קו תקיף במיוחד. ברשת החברתית שלו, Truth Social, פנה טראמפ למנהיגי איראן בסגנונו הישיר: "פתחו את המצר המזורגג, ממזרים משוגעים, או שתחיו בגיהנום".

האיומים של הנשיא האמריקני לא נעצרו ברשתות החברתיות. בראיון שהעניק ל"וול סטריט ג'ורנל", הבהיר טראמפ כי במידה ואיראן לא תאפשר מעבר חופשי במצר הורמוז, התגובה האמריקנית תהיה הרסנית לתשתיות האיראניות. "אם הם לא עושים כלום עד שלישי בערב, לא יישארו להם מתקני כוח ולא יהיו להם גשרים", הזהיר.

"לאיראן ייקחו 20 שנה להשתקם"

במהלך הראיון נשאל טראמפ מתי לדעתו המערכה הנוכחית תסתיים, והשיב בביטחון: "אני אודיע בקרוב מאוד. אנחנו נמצאים בעמדה חזקה מאוד. אם נבחר לפעול, לאיראן ייקחו 20 שנים להשתקם".

הדרישה האמריקנית המרכזית נותרת פתיחתו המיידית של מצר הורמוז לשיט בינלאומי, צעד שאיראן חוסמת בתקופה האחרונה. כעת, עיני העולם נשואות אל המתווכים ואל טהרן, בציפייה לראות האם האיום האמריקני המוחשי יוביל לנסיגה איראנית ברגע האחרון.